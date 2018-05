falso depenalizzato

Buoni fruttiferi postali equiparabili a scritture private

Corte di cassazione – Sentenza 9 maggio 2018 n. 20437

La contraffazione di buoni fruttiferi postali non integra il falso in atto pubblico in quanto essi sono qualificabili come scritture private emesse da una società per azioni, privatizzata, che nello svolgimento dell'attività bancaria non si differenzia in alcun modo dagli altri istituti di credito. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 20437 di oggi, che dopo aver riqualificato la condotta in “falsità in scrittura privata”, ha preso atto della depenalizzazione della condotta, avvenuta ...

