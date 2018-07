molestie

Condannato per molestie l'ambulante troppo “petulante”

Corte di cassazione - Sentenza 26 luglio 2018 n. 35718

Rischia una condanna per molestie il venditore ambulante che cerchi di vendere il proprio prodotto in modo eccessivamente petulante «tallonando» per strada la vittima. La Corte di Cassazione, sentenza n. 35718 di oggi, ha infatti respinto il ricorso di un venditore di profumi confermando la condanna alla pena di 300 euro di ammenda per il reato di molestie comminatagli dal Tribunale di Termini Imerese

