bancarotta semplice

Bancarotta per liquidatore che non acquisisce contabilità anni precedenti

Corte di cassazione - Sentenza 27 agosto 2018 n. 39009

Scatta il reato di bancarotta semplice documentale per il liquidatore che ometta di depositare la contabilità relativa agli anni precedenti. E ciò anche se l'azienda fallita ne era sprovvista. Sul liquidatore infatti incombe il dovere di attivarsi per ricostruire i conti dell'azienda e ridurre le conseguenze pregiudizievoli per i creditori anche se in carica per un periodo breve. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 39009, respingendo il ricorso di un professionista condannato per ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24