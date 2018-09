434 c.p.

Abbandono rifiuti animali, disastro ambientale anche senza danno

Corte di cassazione, sentenza n. 40718/2018

ntegra il reato di disastro ambientale l'abbandono al suolo per diversi mesi di sottoprodotti di origine animale (Soa), idonei a porre in pericolo l'incolumità pubblica in quanto potenziali diffusori di agenti patogeni, da parte della Srl che avrebbe dovuto smaltirli. E ciò a prescindere dalla effettiva realizzazione del danno. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 40718 di oggi.

