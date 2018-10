condotta distrattiva

Rischio bancarotta fraudolenta per mkt politico su singoli candidati dopo Porcellum

Corte di cassazione - Sentenza 18 ottobre 2018 n. 47503

Sì al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale se, in seguito al fallimento della società, viene fuori che l'investimento fatto in anni precedenti era privo di alcuna giustificazione o ragionevolezza imprenditoriale. Per la Cassazione, sentenza 47503 di oggi, deve considerarsi tale il versamento di 100mila euro da parte dell'amministratore di una Srl, che all'epoca già navigava in cattive acque, nei confronti di una società di marketing politico (Politikè) specializzata nella «pubblicità di ...

