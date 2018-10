In tema di legittima difesa “non possiamo eliminare il principio di proporzionalità né la necessità di svolgere le indagini in un procedimento penale”. “Se vengono meno questi due cardini la tutela dei cittadini e le garanzie, per tutti, scemano e forse scompaiono”. A evidenziare il rischio legato alla riforma della legittima difesa è il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Francesco Minisci, che ha affrontato il tema ,intervenendo al congresso dell'Unione delle Camere penali in corso a Sorrento. “La legittima difesa nel nostro sistema è sufficientemente

regolata; nel domicilio vi è già una tutela rafforzata introdotta nel 2006 e lo schema alla francese che si intende copiare noi lo abbiamo già, addirittura più spinto perché noi contempliamo la soppressione della vita umana come reazione e i francesi no”, ha aggiunto il leader dell'Anm, invitando i penalisti a fare fronte comune per far recedere la politica da “slogan”.