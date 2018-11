“Le proposte di riforma di ANM sono certamente contrarie a principi costituzionali, a Carte e Convenzioni Internazionali ed alla stessa ispirazione del codice accusatorio”. Così in una nota la Giunta dell'UCPI, esaminato il documento approvato dalla Giunta dell'ANM e reso pubblico nei giorni scorsi, contenente proposte di modifica del Codice di Procedura penale. I penalisti sottolineano come l'Anm proponga l'abolizione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado. “Lo fa con una norma scritta assai meglio dell'emendamento 'galeotto' del Governo, - si fa notare - ma la sostanza non cambia. Il processo penale che non finisce mai, addirittura con nuove decorrenze intermedie finalizzate a salvare le abnormi dilatazioni del tempo delle indagini”.

L'abolizione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, sottolineano le Camere penali nella nota, “è contraria all'art. 111 della Costituzione che statuisce la ragionevole durata del processo. Un tempo ragionevole, e non infinito, del processo penale è diritto dell'imputato riconosciuto dall'art. 14 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici approvato dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, e previsto dall'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo”.

Per i penalisti l'abolizione della prescrizione contrasta anche con il principio costituzionale della “personalità” della responsabilità penale in quanto, come osserva la moderna dottrina più accreditata, un processo infinito (già “pena” esso stesso) finirebbe per riguardare altra persona, diversa dall'originario imputato, che ha diritto di sapere in tempi ragionevolmente brevi se ritenuto colpevole o innocente. Essa è infine in contrasto - proseguono - anche con gli interessi delle persone danneggiate dal reato, le quali si vedrebbero coinvolte in un processo dalla durata infinita”. L'Ucpi cita anche, tra le proposte di riforma dell'Anm, anche “il processo virtuale in aule vuote, prevedendo addirittura l'audizione di testimoni periti e consulenti, per il tramite di 'teleconferenze'”, calpestando la “genuinità ed immediatezza della modalità acquisitiva della prova”. E ancora, l'abolizione del divieto di reformatio in peius nel processo di appello, “contraria a ciascuno ed a tutti insieme i principi del giusto processo”. Quello di ANM, sottolinea quindi l'Ucpi, è “un progetto che va respinto in toto, giacché esprime una idea del processo penale manifestamente in contrasto con la ratio ispiratrice dell'art. 111 della Costituzione.