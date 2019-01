Va registrata la «quasi completa sconfitta militare del cosiddetto Islamic State nello scenario di guerra siro-iracheno». «Ciò nonostante e ad onta della sconfitta militare, il livello della minaccia rimane elevato, per la persistenza di forme di pubblicità/esaltazione/proselitismo dell'agire terroristico sul web». «In ogni caso il complessivo sistema di contrasto si è rivelato all'altezza e la Direzione nazionale ha svolto le fondamentali funzioni di coordinamento e di impulso attribuitele dalla legge». La fotografia della lotta all'Isis nel nostro Paese arriva dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Riccardo Fuzio, nel suo intervento durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario in Cassazione. Nel corso del 2018, prosegue Fuzio, «non vi sono state nuove partenze verso i territori del Califfato; il numero di “ritorni” è estremamente ridotto (anche perché pochissimi erano stati i foreign terrorist fighters partiti dal nostro paese); vi sono stati invece alcuni casi di transito paese di persone provenienti dallo scenario siro-iracheno dirette verso altre destinazioni». Tuttavia, «di fronte al perdurante “invito” all'agire terroristico, anche in forma individuale, appare complessa l'attività di controllo e prevenzione nei confronti di soggetti singoli o di micro-gruppi, sebbene il lavoro di acquisizione e analisi delle informazioni nonché di utilizzazione delle stesse sui versanti giudiziario e di prevenzione sia incessante».