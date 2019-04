Camere Penali: al via il premio "Massimo Bordin" su informazione giudiziaria

La Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane ha deciso di istituire il premio "giornalismo e informazione giudiziaria" intitolato a Massimo Bordin, «giornalista che nella sua lunga e brillante carriera professionale ha saputo dare concreta ed esemplare manifestazione di come il giornalista possa e debba offrire ai cittadini una informazione completa, corretta e documentata sulle vicende giudiziarie di rilievo pubblico, senza mai venir meno al rispetto della dignità delle persone coinvolte ed al principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza». Il premio sarà assegnato ogni anno al giornalista o alla testata giornalistica che si sarà maggiormente distinta per correttezza e completezza della informazione fornita su casi e vicende giudiziarie, con particolare riguardo appunto al concreto rispetto della dignità delle persone coinvolte e del principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza. Quest'anno il premio sarà consegnato all'Open Day di Rimini del 7 e 8 giugno 2019. Nei prossimi giorni sarà composta la giuria per scegliere il vincitore.