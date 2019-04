Ricorso in Cassazione, per i minori non scatta la condanna alle spese

Corte di cassazione - Sentenza 23 aprile 2019 n. 17444

Il minorenne che abbia proposto ricorso per cassazione non può essere condannato, in caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende. Lo ha stabilito la II Sezione della Corte di cassazione, sentenza n. 17444 di oggi, che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un minore condannato per danneggiamento aggravato di un cancello elettrico

