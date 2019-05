DL 26 aprile 1993, n. 122

Il saluto fascista è reato, no alla non punibilità per particolare tenuità

Corte di cassazione - Sentenza 17 maggio 2019 n. 21409

Il 'saluto fascista', specie se fatto durante un Consiglio comunale dove si discute di sicurezza e 'piano Rom', non è un fatto di "lieve entità". Chi lo fa non merita sconti di pena. Lo sottolinea la Cassazione con la sentenza n. 21409 di ieri che ha confermato la condanna a un mese e dieci giorni di reclusione con pena sospesa per Gabriele Leccisi, avvocato neomissino milanese

