Giro di vite per chi truffa gli anziani approfittando della loro condizione di debolezza. Il ddl approvato ieri all'unanimità in Senato prevede non solo pene più severe per chi commette questo reato ma, anche il risarcimento integrale del danno subito.

Finora la circonvenzione degli anziani ricadeva nel reato di truffa previsto dal codice penale (art. 640) con pene da uno a cinque anni di carcere e multa da 51 a 1032 euro. Con le nuove norme, che modificano dunque il codice penale, sarà punito invece con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 500 a 2.000 euro, chiunque, "abusando della condizione di debolezza o di vulnerabilità dovuta all'età di una persona, induce taluno a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lui o per altri dannoso". Inoltre in caso di condanna, le nuove regole stabiliscono che la sospensione condizionale della pena per chi ha commesso il reato sia subordinata al risarcimento integrale del danno alla parte offesa.

Visto il consenso politico attorno al ddl il provvedimento potrebbe diventare presto legge, dopo aver incassato anche il via libera da parte della Camera.