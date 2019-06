"La dura protesta esplosa nel carcere di Napoli Poggioreale per ottenere il ricovero ospedaliero di un detenuto in gravi condizioni di salute è l'ennesima rivolta nelle carceri italiane dove sovraffollamento, caldo, mancanza di acqua, condizioni igieniche drammatiche, assenza di attività trattamentali, ricoveri urgenti non eseguiti rendono la detenzione un inferno fuori legge. 148 le morti in carcere nel 2018, 57 ad oggi nel 2019. Un morto ogni 3 giorni. Una strage di Stato a cui non si vuole porre rimedio". Lo scrive la Giunta delle Camere penali in una nota.

"Ieri - prosegue il comunicato - l'ultima rivolta è stata messa in atto a Napoli-Poggioreale per il mancato trasferimento in ospedale di un detenuto". La Giunta dell'Unione Camere Penali Italiane, con il proprio Osservatorio Carcere, ha condannato "qualsiasi forma di violenza" ma ha anche evidenziato come tali azioni "siano dovute alle condizioni in cui sono ristrette le persone detenute e alla mancanza di una rete di assistenza sanitaria che possa intervenire per le patologie più gravi".

"L'episodio di Napoli-Poggioreale, prosegue la nota, è l'ultimo in ordine di tempo ed è emblematico di una situazione fuori controllo, da Nord a Sud, dove per ottenere il rispetto di diritti fondamentali delle persone detenute, sembra non resti altro che la rivolta". Il detenuto malato è stato infine tradotto in ospedale, ma gli autori della protesta sono stati puniti con il trasferimento in altre strutture, mentre i Sindacati di Polizia Penitenziaria chiedono più sicurezza per i loro agenti. L'Unione Camere Penali Italiane ha così proclamato lo stato di agitazione dei propri iscritti, riservandosi ogni altra e più dura iniziativa di protesta.