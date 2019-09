affidamento incolpevole

Confisca, la banca mutuante in buona fede conserva il privilegio sulla vendita

Corte di cassazione – Sentenza 18 settembre 2019 n. 38608

La confisca di un immobile gravato da un mutuo fondiario (per 200mila euro, con ipoteca per 422mila), a seguito della commissione di reati tributari da parte del mutuatario (sentenza patteggiata), non pregiudica il credito della banca che abbia agito in «buona fede» e con «affidamento incolpevole». Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 38698 di oggi, accogliendo (con rinvio) il ricorso di Italfondiario, quale cessionario di Intesa Sanpaolo, contro l'ordinanza del Gip che invece ...

