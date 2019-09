Trasporto rifiuti ferrosi, senza descrizione non scatta reato

L'attività non autorizzata di gestione dei rifiuti non può essere contestata ricorrendo a formule generiche. La Corte di cassazione, sentenza n. 38753 di oggi, ha così accolto il ricorso di due cittadini rumeni condannati dal tribunale di Catanzaro per aver trasportato all'interno di un autocarro rifiuti costituiti da «materiali ferrosi» in assenza della prescritta autorizzazione. Ebbene, per la Terza Sezione penale, il Tribunale ha attribuito «in assenza di qualsiasi motivazione, la qualifica ...

