misure di prevenzione

Polizza confiscata, la richiesta di liquidazione non fa scattare l'elusione amministrazione giudiziaria

Corte di cassazione - Sentenza n. 2030 del 21 gennaio 2020

Non integra il delitto di tentata elusione dell'amministrazione giudiziaria di beni personali (artt. 56 c.p. e 76, co. 5, del Dlgs 159/2011), la richiesta di liquidazione di una polizza assicurativa sottoposta a sequestro e a successiva confisca di prevenzione, trattandosi di bene che non è suscettibile di amministrazione giudiziaria, potendo soltanto essere, o meno, riscattata. Lo ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza n. 2030 del 21 gennaio 2020

