finanziaria 2019

Concessionari aree demaniali marittime, illegittima la proroga per i «manufatti amovibili»

Tribunale del Riesame di Lecce - Ordinanza n. 9156/2019

Legge di Stabilità 2019 nella parte in cui consente ai concessionari di aree demaniali marittime di mantenere installati i «manufatti amovibili» fino al 31 dicembre 2020 deve essere disapplicata dal giudice nazionale, e dalla pubblica amministrazione, perché in contrasto con la "Direttiva Bolkestein". Lo ha stabilito il Tribunale del Riesame di Lecce, con l'ordinanza 9156/2019, pubblicata il 10 gennaio scorso, respingendo la richiesta di dissequestro del porto turistico di Otranto. Per il Giudice ...

