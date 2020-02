Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) e il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC) hanno diramato le ultime indicazioni per prevenire la diffusione del contagio da Coronavirus. Entrambi i documenti, si legge in una nota del Ministero della Giustizia, tengono conto e integrano le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) emanato ieri.



Le raccomandazioni del Dap - Alle prime "raccomandazioni organizzative", il Dap fa seguire ulteriori e più dettagliate disposizioni riguardanti: i presidi sanitari da attuare nell'ambito delle strutture penitenziarie; traduzioni dei detenuti per motivi di giustizia; controllo e trattamento dei "nuovi giunti". In caso di sospetto contagio vanno predisposte tutte le cautele in collaborazione con le Autorità sanitarie del territorio. Isolamento.



Quelle della Dgmc - Anche nella nota del Dgmc si disciplinano, tra l'altro, i contatti con l'utenza e si specifica che nelle relazioni con l'esterno "dovranno essere privilegiati i sistemi di comunicazione telefonica, di videoconferenza e via e-mail", metodi comunque "sostitutivi del contatto faccia a faccia nello stesso ambiente chiuso".



Il Dpcm - Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2020 stabilisce che negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni delle cosiddette zone-focolaio, sino al 15 marzo 2020, per i servizi aperti al pubblico e in relazione alle attività non strettamente connesse ad atti e attività urgenti, il Capo dell'ufficio giudiziario, sentito il dirigente amministrativo, può stabilire la riduzione dell'orario di apertura al pubblico.

Per quanto riguarda il controllo dei nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, il decreto determina che sarà cura delle articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurare al Ministero della giustizia "idoneo supporto", anche "mediante adeguati presidi".