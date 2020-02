L'Unione delle Camere Penali Italiane ha ribadito ieri, nel corso della riunione convocata presso il Ministero della Giustizia, le proprie radicali critiche al progetto di riforma del processo penale approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2020. Nei prossimi giorni, si legge in una nota, chiederà di incontrare le altre componenti dell'attuale maggioranza di governo (PD, Italia Viva, LEU) al fine di illustrare le proprie critiche alla legge delega e le proposte emendative che consentano di coniugare la ragionevole durata dei processi e il rafforzamento del diritto di difesa. Per i penalisti qualsiasi intervento sulla disciplina del processo per la sua ragionevole durata deve prevedere il rilancio dei riti alternativi abrogando le ostatività per il patteggiamento e abbandonando ogni riferimento al criterio dell'economia processuale per l'ammissione dell'abbreviato condizionato. Nessuna deroga ai principi di oralità ed immediatezza e alla necessità di procedere nuovamente all'istruttoria dibattimentale in caso di mutamento del giudice; salvaguardia dello strumento dell'appello.

Il Ministro, continua il comunicato, ferme le prerogative del legislatore in ordine al percorso parlamentare della legge delega, ha confermato la massina attenzione alle obiezioni sollevate nel documento consegnatoli da UCPI, che saranno approfondite dall'ufficio legislativo, e che saranno certamente oggetto della interlocuzione politica delle prossime settimane. Inconciliabili invece rimangono le rispettive posizioni sulla disciplina della prescrizione.