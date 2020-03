mandato arresto europeo

Mae, il Gip non ha poteri sulla misura cautelare

Corte di cassazione – Sentenza 23 marzo 2020 n. 10473

A seguito di richiesta di mandato di arresto europeo, il giudice per le indagini preliminari non ha il potere di mutare la misura cautelare in corso. Lo ha stabilito la Cassazione, sentenza n. 10473 di oggi, segnalata per il "Massimario". Inammissibile dunque il ricorso di un uomo agli arresti domiciliari per reati collegati alla droga contro l'ordinanza del Tribunale del riesame che accogliendo il ricorso del Pm aveva annullato la più favorevole misura dell'obbligo di dimora disposta dal Gip del ...

