Cnf e Camere penali: no all'ampliamento del processo penale a distanza

CONVERSIONE CURA ITALIA

Avvocati sul piede di guerra contro la "indiscriminata" estensione del processo penale telematico. Le Camere penali ed il Consiglio nazionale forense hanno "fortemente stigmatizzato" le proposte emendative del Governo al "Cura italia". Per il Cnf estendendo il processo a distanza anche nei casi dei procedimenti non urgenti, "si svilisce il ruolo del difensore, del diritto di difesa e della stessa giurisdizione, in palese violazione della cornice costituzionale". Ma analoga preoccupazione esprime il Consiglio nazionale forense, insieme all'Unione delle Camere civili, anche "per l'assenza di un termine finale per le modalità di svolgimento da remoto delle udienze civili, tenuto conto che le esigenze del giusto processo devono essere garantite in tutte le giurisdizioni".



Durissime le Camere penali secondo cui la Commissione Bilancio del Senato "ha peggiorato, con una serie di emendamenti, le norme sul processo a distanza e sull'emergenza carcere". La Giunta "stigmatizza" le proposte di modifica approvate ed "invita il governo e tutte le forze politiche al rispetto dei principi costituzionali del giusto processo e delle garanzie difensive, che non possono essere violati con l'introduzione di norme liberticide che nulla hanno a che vedere con lo stato di emergenza del Paese e che affondano le loro radici in una concezione autoritaria ed inquisitoria del processo e nel mal celato intento di divenire regola ordinari".



In particolare i penalisti lamentano l'ampliamento dei casi di deroga alla sospensione dei procedimenti; un ulteriore allungamento della sospensione del termine di prescrizione per i processi in Cassazione; l'introduzione nell'ordinamento dell'"udienza con collegamento da remoto". In cui si prevede che tutti i soggetti che vi partecipano, giudici e pubblico ministero compresi, debbano collegarsi da remoto "e dal luogo che più gli aggrada", con l'unica eccezione per l'imputato libero che dovrà collegarsi dalla postazione prescelta dal difensore. L'introduzione di termini ancora più ampi per la richiesta di trattazione "partecipata" nei processi in Camera di Consiglio dinanzi alla Corte di Cassazione, con conseguente dilatazione dei termini di sospensione della prescrizione e di quelli di custodia cautelare. L'introduzione della "indagine preliminare da remoto". Qui invece si prevede che tutti i soggetti "convocati" debbano confluire presso in ufficio di polizia attrezzato al collegamento dove l'atto viene espletato in presenza di un agente, "senza alcuna attenzione normativa per la prevenzione del contagio tra le persone presenti". Viene così "smaterializzata anche la fase dell'indagine preliminare, il cui luogo di svolgimento tipico diviene l'ufficio di polizia". Infine, viene consentito ai giudici, anche per i processi più gravi, di svolgere le udienze da remoto "con intollerabile vulnus agli irrinunciabili principi che sovraintendono alla deliberazione in camera di consiglio".

IL DOCUMENTO DELLA GIUNTA CAMERE PENALI