pena

Patteggiamento, condizionale non subordinabile a statuizioni civili non concordate

Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 3 giugno 2020 n. 16624

In caso di patteggamento la decisione non può contenere statuizioni sull'azione civile di risarcimento. E non può prevedere il versamento di una provvisionale a titolo di risarcimento a favore delle parti civili se non è stata oggetto di specifico accordo nel patteggiamento...

