misure cautelari

Autostrade, falsi report sicurezza: legittimo lo stop attività per i tecnici



Corte di cassazione - Sentenza 23 luglio 2020 n. 22053

Legittimo vietare, in via cautelare, l'attività professionale ai tecnici che contraffacevano i report sulla sicurezza delle autostrade italiane. Nello svolgimento di questi incarichi essi, infatti, anche se dipendenti da una società privata, rivestivano la qualifica di pubblici ufficiali e come tali restano passibili di condanna per falso in atto pubblico. Con una serie di ordinanze emesse in queste settimane, la Cassazione, investita dai ricorsi dei manager coinvolti nelle indagini seguite al ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24