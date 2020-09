Sta meglio, accetta cibo e cure da medici indipendenti e potrebbe essere dimesso a breve dall'ospedale di Istanbul dove è stato ricoverato dopo il suo rilascio, l'avvocato turco Aytaç Ünsal, provato da un lungo sciopero della fame contro una sentenza che ha condotto in carcere 20 avvocati accusati di 'terrorismo' per avere difeso degli attivisti di sinistra. Lo riportano media turchi. La Corte di Cassazione turca aveva sancito due giorni fa "l'immediata liberazione" di Unsal, considerato in pericolo di vita dopo oltre 200 giorni di sciopero della fame, e poco dopo la morte, in analoghe circostanze, di Ebru Timtik. Anche per questo Nermin Unsal, madre e avvocato del legale liberato, i vertici dell'Ordine degli avvocati e alcuni parlamentari hanno dichiarato - riporta il sito Bianet - che "si tratta di una vittoria agrodolce", in parte perchè la Cassazione non ha impedito la morte di Ebru Timtik, e in parte perchè non è chiaro se il verdetto con cui 18 dei 20 avvocati sono stati condannati a oltre 159 anni di reclusione complessivi sia sta o meno confermato.