processo penale

La "trasportabilità" non esclude il legittimo impedimento dell'imputato



Corte di cassazione – Sentenza 8 settembre 2020 n. 25424

Il legittimo impedimento dell'imputato a comparire nel processo per motivi di salute, deve essere esteso a quei casi in cui il soggetto pur essendo trasportabile non è di fatto in grado di partecipare attivamente. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 25424 di oggi, accogliendo (con rinvio) il ricorso di una donna indagata per peculato

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24