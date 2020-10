circolazione stradale

Tenuità del fatto se dopo un breve stop non si assiste ciclista lievemente ferito

Corte di cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 1° ottobre 2020 n. 27241

Il reato di omissione di soccorso si realizza anche in presenza di dolo eventuale. Ma la valutazione delle circostanze di fatto come l'estrema lievità del danno arrecato possono ben condurre al riconoscimento della causa di non punibilità per tenuità del fatto. Così la Corte di cassazione, con la sentenza n. 27241 depositata oggi, ha riconosciuto l'applicabilità dell'articolo 131 bis del Codice penale al caso dell'automobilista che dopo avere determinato l'impatto del proprio autoveicolo con una ...

