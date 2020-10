Recovery Plan, Aiga: investire nella edilizia giudiziaria

il caso Bongiorno

"L'episodio che ha visto coinvolta la Senatrice Giulia Bongiorno, colpita da una lastra di marmo alla gamba mentre si trovava in aula a celebrare l'udienza preliminare del caso Gregoretti in qualità di difensore del Senatore Matteo Salvini, è l'ennesima dimostrazione della assoluta urgenza di attenzionare lo stato in cui versano moltissimi Tribunali italiani". Lo scrive l'Associazione giovani avvocati italiani in una nota in cui si ricorda che nel settembre del 2018, l'Associazione aveva chiesto di aprire un tavolo permanente per la verifica dello stato dell'edilizia giudiziaria nel nostro paese.



"I fondi stanziati nel Recovery Plan - afferma l'Avvocato Antonio De Angelis, Presidente Nazionale AIGA - consentono di investire risorse per un serio piano di messa in sicurezza di tutti i Tribunali italiani, 'augurio è che il Governo non si lasci sfuggire questa importantissima occasione".



"Il problema dell'edilizia giudiziaria – continua il comunicato dell'Associazione - rappresenta una questione irrisolta e diffusa in tutta Italia poichè sono molti i Palazzi di Giustizia che soffrono di carenze strutturali e che richiedono importanti interventi di adeguamento". "Nel formulare alla Senatrice Giulia Bongiorno i migliori auguri di una pronta guarigione – conclude la nota -, l'AIGA evidenzia come il Parlamento non possa ricordarsi del tema della edilizia giudiziaria soltanto quando uno dei suoi componenti viene coinvolto in un incidente provocato dalla fatiscenza di un Tribunale".